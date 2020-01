Pagaron un viaje a Florianópolis y el dueño de la agencia se gastó el dinero

Doris Damaso, denunciante de la estafa, relató lo sucedido a Subrayado.

La empresa Magic Travel se presenta en Facebook como una agencia de viajes con ocho años de experiencia. El paquete por siete días a Florianópolis se vendió en aproximadamente 15 mil pesos por persona.

Ahora el sitio web está caído y su dirección figura en el World Trade Center de Montevideo, pero allí no hay oficinas a su nombre. El teléfono de contacto es un celular particular y la empresa no está en el registro del Ministerio de Turismo.

Ahora se radicó una denuncia ante la policía que será derivada a Fiscalía. Las denunciantes convocan a afectados que quieran sumarse y ampliar la denuncia, a hacerlo de forma on line con el número de denuncia 10310520.

A su vez, la ministra de Turismo Liliam Kechichian informó a Subrayado que se está investigando el caso, y que hasta el momento son seis las denuncias contra la agencia.