Paganini sobre reunión con Edmundo González: " le dijimos que para nosotros es el presidente electo"

Omar Paganini habló con la prensa sobre la reunión que mantuvieron con el dirigente venezolano "Edmundo está en una gira por varios países, planteando la dificultad de que no se reconoce su triunfo electoral, que cada vez es más claro que ganó las elecciones del 28 de julio. Es más ahora se han podido recopilar más del 85% de la copia de las actas, nadie lo ha podido desmentir y no hay duda que es el presidente electo de Venezuela. Lamentablemente la dictadura ha decidido perpetuarse y aparentemente quiere juramentar el presidente Maduro, ojalá eso no pasara y se le entregue el poder a Edmundo".