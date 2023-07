Paganini dijo que medidas de sindicato de Ancap podrían afectar vuelos en vacaciones

La Federación de Ancap no está despachando combustible de avión y eso pone en riesgo el funcionamiento del Aeropuerto en vacaciones, sostuvo el ministro de Industria Omar Paganini .

Paganini dijo que, contrario a la postura del gobierno de asociar a Ancap a un privado para producir portland, el sindicato está tomando medidas “muy parciales”. Entre estas, está que no se despache combustible de aviación.

“No es que haya una ocupación o un paro. Decidieron que a algunos les dan el combustible y a otros no, lo cual es una decisión que no corresponde. Porque la decisión de qué es lo que se hace cuando se trabaja es de la jerarquía, no es del sindicato. Acá están funcionando de manera muy atípica”, manifestó.