Paganini aseguró que se trabaja en la "posibilidad de ampliar la capacidad de testeo"

"Después si se pierde la capacidad porque hay muchos contagios, la única forma de actuar es sobre la población en general" agregó.

Sobre el rastreo de casos explicó que es ha "ido reforzando la capacidad de Uruguay", y aseguró que el país se está anticipando "a una temporada de fin de año que puede haber ingresos de uruguayos entonces se está considerando la ampliación de la capacidad de testeo". "Se ha manejado que podemos llegar a realizar hasta ocho mil test diarios".

Paganini manifestó que "hay más personas trabajando" en el Ministerio de Salud Pública (MSP) para trabajar y "enfrentarse a una epidemia" de esta escala, algo que nunca había pasado antes en el país. Sin embargo, sostuvo que "se puede seguir un poco más" teniendo en cuenta "que el verano puede ser exigente".

Por último, Paganini expresó que otro de los aspectos que permite que la pandemia por el nuevo coronavirus esté "controlada" es "la capacidad de aislamiento".

Cosultado sobre la preparación del gobierno para la próxima temporada de verano, Paganini dijo que en comparación con otros países del mundo "da la impresión que más laxos de lo que éramos no podría ser pero no quita que no haya amenazas". "Es recomendable cuidarse para poder evitar los momentos de explosión como pasó en otros países" concluyó.