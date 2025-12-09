Padres de Escuela 100 piden respuestas a las autoridades por el futuro del centro debido a obras previas al Mundial

Padres y madres de la Escuela 100 insisten en respuestas por parte de las autoridades de la educación por el futuro del centro educativo ya que debido a las obras del escenario previo al Mundial, deben desalojar la zona y aún desconocen el paradero de la escuela.

Este martes se reunieron con la secretaria de la intendencia, pero siguen sin novedades. Los padres entienden que es importante mantener el grupo unido tanto de los niños como el del equipo docente y no docente.

"La Escuela 100 tiene un proyecto y ha construido territorio en la zona en cuanto a vínculo con otras organizaciones sociales y el barrio", comentó Marcelo Piñeiro, uno de los padres.

Además, dijo que el centro de estudios no puede continuar más en ese lugar debido a los espectáculos artísticos y eventos deportivos. "Se supone por lo que sabemos que en el 2026 habrían cada vez más eventos y eso distorsiona lo natural y la cotidiana en cuanto al estudio de los gurises", agregó.

Hasta el momento tampoco hay respuestas por parte del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol ya que empezarían las obras por la disputa de la Copa Libertadores el próximo año en el estadio.

Desde CAFO primero que nada destacaron el valor de la escuela en el Centenario, una larga historia allí, pero también indicaron que tanto a la escuela como a otras instituciones debían abandonar el lugar previo a 2027 por las obras del Mundial.

El presidente de CAFO, Gonzalo Trabal, dijo a Subrayado que la escuela forma parte del estadio desde el año 1940 y que con motivo de las obras para el 2030 todos los ocupantes del estadio deben irse.

"Si la obra cobra la magnitud que supuestamente va a cobrar, es una situación que se va a dar entonces se lo comunicamos al Ministerio de Educación y Cultura hace casi dos años, se lo volvimos a comunicar al ministro actual a Mahía y están en conocimiento, está en conocimiento ANEP, tenemos diálogo permanente con la escuela", señaló.

Y añadió: "No va a haber obra en el estadio hasta marzo del 2027, eso es seguro, por lo tanto entiendo que en el año 2026 podríamos convivir con la escuela como lo hicimos durante 85 años".