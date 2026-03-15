Padres del Liceo 8 denuncian que no comenzaron las clases debido a roturas en el edificio; ANEP emitió comunicado

Padres del Liceo 8 de Montevideo denuncian que las clases no comenzaron ya que las obras rompieron los cimientos del edificio.

"Al día de la fecha no tienen un lugar físico para empezar las clases. Nos dicen que van a comenzar con virtualidad el lunes. En una reunión que tuvimos hace un par de semanas nos dijeron que el lunes que viene iban a estar en el colegio que era de la ACJ, allá por el Cordón, funcionando en ese lugar producto de un contrato que iban a hacer (...) la realidad es que no sucedió así", dijeron a Subrayado.

Y agregaron: "No nos dan los pases, es una situación súper compleja, es una población de 600 alumnos".

ANEP emitió un comunicado en respuesta a la situación del centro de estudios en el que no habían iniciado las clases debido a problemas con la infraestructura del edificio.

El comunicado señala: "Se informa que por razones ajenas a Secundaria, el Liceo N° 8 de Montevideo no comenzó sus cursos con normalidad. Las autoridades de Secundaria se encuentran preocupadas y ocupadas en concretar la solución para esta situación. El liceo retomará su funcionamiento presencial en el local ubicado en Eduardo Acevedo 1629, del cual se obtuvo la llave el día jueves 12 de marzo. Esta semana se realizaron actividades virtuales con los estudiantes".

Y agrega: "Actualmente, se realizan tareas de limpieza y acondicionamiento en el local, preparando la mudanza completa del centro educativo que se concretará a la mayor brevedad posible. El cambio locativo se debe a que durante el desarrollo de una obra privada, adyacente al liceo, se ocasionaron roturas y desperfectos en el edificio. La magnitud de dichos desperfectos, ocurridos y evaluados sobre el final de febrero, impidió el normal desarrollo de la actividad liceal prevista. Tras conocer la situación, las autoridades de la dges realizaron de forma urgente las gestiones pertinentes para asegurar un comienzo de clase con el menor perjuicio para los estudiantes. dispusieron la apertura de los grupos correspondientes en la Plataforma CREA, consiguieron un local que permite desarrollar las actividades educativas en condiciones adecuadas de estudio y trabajo, y mantienen un estrecho trabajo con la comunidad educativa. Se llevaron adelante reuniones con la dirección del liceo, los docentes y la comisión de padres para informar de esta situación y sus avances. mientras tanto, se trabaja en la reparación del local del Liceo N 8".

Desde ANEP indicaron que lamentan las molestias ocasionadas a familias y estudiantes y agradecen la paciencia y comprensión. Además, reconocen la labor de los equipos de Secundaria (inspectores, equipos de gestión, docentes y funcionarios) para proteger el derecho a la educación del estudiantado.