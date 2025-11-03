RECIBÍ EL NEWSLETTER
REPUBLICANA CON BLINDADOS

Policía despliega operativo en "puntos calientes" del barrio Marconi donde se registran homicidios

Efectivos de la Guardia Republicana con blindados realizan estudios en la zona; delimitaron cuadrantes y los policías se despliegan por el lugar.

guardia-republicana-genérica

El Ministerio del Interior comenzó a desplegar este lunes un operativo en el barrio Marconi, focalizado dentro de los procedimientos que ya existen en la zona.

La periodista de Subrayado, María Eugenia Scognamiglio, informó que efectivos de la Guardia Republicana con blindados realizan estudios de las zonas donde se registran más homicidios, heridos de bala y alertas del sistema Shotspotter.

Con dicho estudio se delimitaron cuadrantes y los policías se despliegan por el lugar.

desarticulan banda de narcotrafico familiar que operaba en 3 barrios y condenan a 10 personas
Seguí leyendo

Desarticulan banda de narcotráfico familiar que operaba en 3 barrios y condenan a 10 personas

Temas de la nota

Lo más visto

Siniestro en 8 de Octubre. Foto: Nahuel Marichal. 
8 DE OCTUBRE Y JAIME CIBILS

Intentó rebasar un vehículo, esquivó una moto que iba en sentido contrario, chocó con otro estacionado y volcó
Policiales

Dos muertos en accidente cerca de Piriápolis; tercer vehículo afectado era conducido por policía alcoholizado
SINIESTRO EN MALDONADO

Padre de joven muerto en choque frontal en Los Arrayanes aseguró que el auto de su hijo iba bien y a 63 km/h
LA CAPUERA

Dos conductores de 18 y 22 años chocaron en Maldonado: estaban alcoholizados
EL TIEMPO

Calor, nubes y luego inestabilidad: el pronóstico de Nubel Cisneros para el arranque de la semana

Te puede interesar

Padre de joven muerto en choque frontal en Los Arrayanes aseguró que el auto de su hijo iba bien y a 63 km/h video
SINIESTRO EN MALDONADO

Padre de joven muerto en choque frontal en Los Arrayanes aseguró que el auto de su hijo iba bien y a 63 km/h
Policía despliega operativo en puntos calientes del barrio Marconi donde se registran homicidios
REPUBLICANA CON BLINDADOS

Policía despliega operativo en "puntos calientes" del barrio Marconi donde se registran homicidios
Una abogada y una auxiliar de servicio imputadas por apropiación de bebés en Artigas video
DOS ENFERMERAS CONDENADAS

Una abogada y una auxiliar de servicio imputadas por apropiación de bebés en Artigas

Dejá tu comentario