El Ministerio del Interior comenzó a desplegar este lunes un operativo en el barrio Marconi, focalizado dentro de los procedimientos que ya existen en la zona.
Policía despliega operativo en "puntos calientes" del barrio Marconi donde se registran homicidios
Efectivos de la Guardia Republicana con blindados realizan estudios en la zona; delimitaron cuadrantes y los policías se despliegan por el lugar.
La periodista de Subrayado, María Eugenia Scognamiglio, informó que efectivos de la Guardia Republicana con blindados realizan estudios de las zonas donde se registran más homicidios, heridos de bala y alertas del sistema Shotspotter.
Con dicho estudio se delimitaron cuadrantes y los policías se despliegan por el lugar.
