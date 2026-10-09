Padre de adolescente abatido por la Policía en allanamiento en el Borro fue detenido por tener dos armas

El padre del adolescente de 16 años abatido por un efectivo policial de Inteligencia en la mañana del 18 de junio durante un allanamiento en una casa en el barrio Borro fue detenido por tener dos armas.

El hombre de 52 años con antecedentes penales, fue detenido el jueves en la misma casa en otro allanamiento, esta vez por Investigadores de la Zona Operacional III que, tras una denuncia por lesiones a un vecino, encontró una pistola calibre 9mm, una de aire comprimido y municiones.

La abogada de la familia, Cecilia Choca, explicó a Subrayado que el hombre afirma que las armas no son de él, que el miércoles su casa fue baleada por efectivos policiales que pasaron en el lugar en un camión blindado y, que, por esa denuncia, sabía que iría Policía Científica a su casa y aún así las armas estaban allí.

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Choca indicó que fueron varios disparos hacia la vivienda y que cuando fueron a realizar la denuncia del hecho, surgió la denuncia del vecino por supuestas amenazas. "Él sabía que al hacer esa denuncia iba a ir Policía Científica a ver qué fue lo que había pasado", dijo la abogada y agregó que tras la denuncia de amenazas se realizó el allanamiento a la casa, donde encontraron las armas.

Quien se hizo cargo de la propiedad de las armas encontradas es otro hijo del hombre, hermano del adolescente abatido en junio que le dijo a Subrayado que compró el arma a través de un grupo de Whatsapp.

El hombre permanece detenido a disposición de la Fiscalía y se prevé la audiencia de imputación para este sábado.