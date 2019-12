Pablo Rago denunciado por supuesta violación a una mujer ocurrida en 2015

Habló vía telefónica con Ulises Jaitt, por Radio AM 1300 La Salada. "Cuando pasó todo no lo hablé con nadie porque no sabía cómo. No me salían las palabras, y tampoco lo hice con un familiar. Era algo que me perturbaba mucho", declaró Basile.

"Es un violento, un machista, muy machista. Para él somos objetos, la mujer es un objeto", agregó.

El hecho habría ocurrido en 2015 en un domicilio de Pablo Rago, según consta en la denuncia. La mujer expresa que trabajó como actriz realizando participaciones secundarias en distintos programas, y en 2013 conoció en Canal 9 al denunciado, con el cual solo mantuvo comunicación telefónica hasta el año 2015.

Según pudo saber La Nación, la denunciante explicó que no realizó la denuncia en su momento "por temor".

La causa recayó en el Juzgado en lo Criminal y Correccional porteño N° 54, a cargo del magistrado Walter Candela.