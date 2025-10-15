Pablo Mieres expresó sorpresa por votos de diputados blancos y colorados al presupuesto en general

El líder del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, se mostró sorprendido por los votos de los diputados del Partido Nacional y algunos del Partido Colorado a favor del proyecto de ley de presupuesto en la votación en general.

"Nosotros tenemos una mirada crítica con el presupuesto. Tenemos una idea muy clara de que no resuelve los principales problemas del país: educación, seguridad, pobreza infantil, entre otros", indicó el líder independiente.

Mieres planteó que los diputados blancos y colorados de la coalición dieron señales contradictorias. "A mí me parece que cuando uno vota en general un proyecto de ley y sobre todo un presupuesto, lo vota en función de si está de acuerdo o no está de acuerdo", sostuvo. El independiente rechazó el argumento esgrimido de haber votado la iniciativa para que haya presupuesto, porque Cabildo Abierto apoyaría al Frente Amplio.

"La gente necesita señales claras. Nosotros somos oposición, tenemos una mirada crítica del presupuesto, votamos en contra. Por supuesto, después votás un montón de artículos a favor, como siempre ocurre sea cual sea el partido que está en la oposición, pero estas señales son contradictorias dentro de la coalición y generan confusión en la gente. A mí me parece que eso no está bueno", enfatizó.