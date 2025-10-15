RECIBÍ EL NEWSLETTER
PARTIDO INDEPENDIENTE

Pablo Mieres expresó sorpresa por votos de diputados blancos y colorados al presupuesto en general

Para el líder independiente, los legisladores de la coalición dieron "señales contradictorias". "Nosotros somos oposición, tenemos una mirada crítica del presupuesto, votamos en contra", afirmó.

mieres-presupuesto-votos-blancos-y-colorados

El líder del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, se mostró sorprendido por los votos de los diputados del Partido Nacional y algunos del Partido Colorado a favor del proyecto de ley de presupuesto en la votación en general.

"Nosotros tenemos una mirada crítica con el presupuesto. Tenemos una idea muy clara de que no resuelve los principales problemas del país: educación, seguridad, pobreza infantil, entre otros", indicó el líder independiente.

Mieres planteó que los diputados blancos y colorados de la coalición dieron señales contradictorias. "A mí me parece que cuando uno vota en general un proyecto de ley y sobre todo un presupuesto, lo vota en función de si está de acuerdo o no está de acuerdo", sostuvo. El independiente rechazó el argumento esgrimido de haber votado la iniciativa para que haya presupuesto, porque Cabildo Abierto apoyaría al Frente Amplio.

gestion estatal del antel arena: paz hablo de ahorro de usd 500.000 anuales y raffo cuestiono la cifra
Seguí leyendo

Gestión estatal del Antel Arena: Paz habló de ahorro de USD 500.000 anuales y Raffo cuestionó la cifra

"La gente necesita señales claras. Nosotros somos oposición, tenemos una mirada crítica del presupuesto, votamos en contra. Por supuesto, después votás un montón de artículos a favor, como siempre ocurre sea cual sea el partido que está en la oposición, pero estas señales son contradictorias dentro de la coalición y generan confusión en la gente. A mí me parece que eso no está bueno", enfatizó.

Temas de la nota

Lo más visto

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
HAY UN CONDENADO

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
asesinatos en argentina

"Todo fue por justicia" y "es un mártir": las primeras palabras públicas de Pablo Laurta tras su detención
PLANIFICÓ FUGARSE

Hallan en Salto el auto de Laurta, autor del doble femicidio de su expareja y exsuegra, y el crimen del remisero
TELEVISIÓN

Gran Hermano Uruguay: los detalles del programa que se estrena en 2026 por la pantalla de Canal 10
CERRITO DE LA VICTORIA

Adolescente de 15 años está grave en CTI tras recibir un disparo accidental en la cabeza con una chumbera

Te puede interesar

Pablo Laurta, uruguayo detenido en Argentina.
ARGENTINA

Pablo Laurta se negó a declarar sobre el homicidio del remisero Martín Palacios; será trasladado a Córdoba
En vivo: senadores debaten y votan este miércoles el proyecto de ley de eutanasia, ya aprobado en Diputados video
SIGA El DEBATE EN VIVO

En vivo: senadores debaten y votan este miércoles el proyecto de ley de eutanasia, ya aprobado en Diputados
Asesinaron de un disparo en el pecho a un hombre de 33 años en Durazno video
homicidio en durazno

Asesinaron de un disparo en el pecho a un hombre de 33 años en Durazno

Dejá tu comentario