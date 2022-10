Pablo Mieres: "El Frente Amplio no puso arriba de la mesa ni una hoja sobre el tema"

El lunes 17 se reunirá la coalición con el presidente Luis Lacalle Pou y el jueves habrá consejo de ministros. El secretario de Estado señaló que luego el proyecto pasa al Parlamento. Catalogó como pena no contar con la posición del FA: "El Frente Amplio también decía que había que reformar la seguridad social y participaron de la comisión y simplemente se manifestaron en contra. El presidente fue a la sede del Frente Amplio a entregarle el anteproyecto, esperando recibir aportes y opiniones, sugerencias, no recibimos nada, ni una línea".

Para Mieres "no está bueno que sea así" ya que si la oposición pretende volver a gobernar en el futuro debe tener una propuesta concreta, extensa y amplia sobre un tema de vital importancia que afecta a todos los uruguayos. "No han querido o no han podido, no sé", señaló.