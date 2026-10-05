RECIBÍ EL NEWSLETTER
ELECCIONES DOCENTES

Pablo Macedo y Limber Santos serán los nuevos consejeros en el Codicen en representación de los docentes

Hubo dos lemas: “En defensa de la educación”, que resultó ganadora y estaba respaldada por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, obtuvo 27.768 votos y “Compromiso docente, futuro educativo, los docentes por el cambio”, que fue la opción independiente y alcanzó los 7.109 votos.

anep-sede-edificio-consejo-codicen

Los docentes votaron por Pablo Macedo y Limber Santos como nuevos consejeros en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Las elecciones tuvieron lugar el sábado. Hubo un total de 50.782 habilitados. Los votantes finalmente fueron 45.660. La votación fue obligatoria para los docentes.

Hubo dos lemas: “En defensa de la educación”, que resultó ganadora y estaba respaldada por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, obtuvo 27.768 votos y “Compromiso docente, futuro educativo, los docentes por el cambio”, que fue la opción independiente y alcanzó los 7.109 votos.

campana de vacunacion contra la gripe con 528.869 dosis aplicadas este ano, destaco lustemberg
Seguí leyendo

Campaña de vacunación contra la gripe con 528.869 dosis aplicadas este año, destacó Lustemberg

Pablo Macedo y Limber Santos fueron electos y serán los nuevos consejeros. El primero integra la comisión directiva de la Asociación de Docentes de Enseñanza Media de Rivera y el segundo es director de escuelas para el medio rural de ANEP.

Asumirán en febrero y sustituirán a Julián Mazzoni y Daisy Iglesias.

El Codicen de la ANEP es un órgano integrado por cinco miembros. Tres son designados por el presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores.

Los otros dos miembros son electos por el cuerpo docente del ente. Durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelectos solamente por un período subsiguiente debiendo para una nueva elección mediar por lo menos cinco años desde su cese. La elección estará a cargo de la Corte Electoral.

Temas de la nota

Lo más visto

video
"LOS PUGLIA"

Mataron en Argentina a integrante de banda narco de Villa Española
EXVICEPRESIDENTA

Topolansky sobre elecciones en Brasil: "Si hay algún distraído que esto no le genere expectativa, que se baje del planeta"
Carlos Andrés Migales Viera

Ya habían intentado matar en agosto al narco uruguayo asesinado en Buenos Aires
INVESTIGAN MUERTE DUDOSA

Adolescentes que cazaban hallaron un cuerpo en descomposición en cañaveral de Puntas de Miguelete
AGENDA WEB

El MSP abre agenda de vacuna contra el meningococo para niños de 2 a 5 años

Te puede interesar

Delincuentes rapiñaron a un hombre en Pocitos y se llevaron 11 mil dólares
MONTEVIDEO

Delincuentes rapiñaron a un hombre en Pocitos y se llevaron 11 mil dólares
Edil Gonzalo Gómez. video
DEBERÁ DEVOLVER LO QUE PAGÓ A SU ASESOR

El Partido Nacional desvinculó al edil Gonzalo Gómez por dos años tras el caso de su asesor condenado por lavado de activos
La inflación anual a setiembre subió al 4,68%, según el Índice de Precios del Consumo
DATOS DEL INE

La inflación anual a setiembre subió al 4,68%, según el Índice de Precios del Consumo

Dejá tu comentario