Pablo Macedo y Limber Santos serán los nuevos consejeros en el Codicen en representación de los docentes

Los docentes votaron por Pablo Macedo y Limber Santos como nuevos consejeros en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Las elecciones tuvieron lugar el sábado. Hubo un total de 50.782 habilitados. Los votantes finalmente fueron 45.660. La votación fue obligatoria para los docentes.

Hubo dos lemas: “En defensa de la educación”, que resultó ganadora y estaba respaldada por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, obtuvo 27.768 votos y “Compromiso docente, futuro educativo, los docentes por el cambio”, que fue la opción independiente y alcanzó los 7.109 votos.

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Pablo Macedo y Limber Santos fueron electos y serán los nuevos consejeros. El primero integra la comisión directiva de la Asociación de Docentes de Enseñanza Media de Rivera y el segundo es director de escuelas para el medio rural de ANEP.

Asumirán en febrero y sustituirán a Julián Mazzoni y Daisy Iglesias.

El Codicen de la ANEP es un órgano integrado por cinco miembros. Tres son designados por el presidente de la República, actuando en Consejo de Ministros, previa venia de la Cámara de Senadores.

Los otros dos miembros son electos por el cuerpo docente del ente. Durarán en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelectos solamente por un período subsiguiente debiendo para una nueva elección mediar por lo menos cinco años desde su cese. La elección estará a cargo de la Corte Electoral.