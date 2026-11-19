La anestesista Inés Miralles en una entrevista con Informativo Carve. Foto: radio Carve, publicada en su sitio web.

La anestesista Inés Miralles confirmó a Subrayado que demandó a la mutualista Universal en más de 2 millones de dólares por lucro cesante y otros perjuicios, tras la decisión en 2024 de no contratar más sus servicios por las denuncias de irregularidades en su trabajo profesional y conductas inapropiadas (presunta adicción al fentanilo), que la profesional niega.

Miralles fue imputada y condenada a fines del 2025 como responsable de la muerte de la pediatra Soledad Barrera durante una intervención quirúrgica en 2024, en otra mutualista.

El delito imputado y que asumió Miralles en un juicio abreviado fue el de homicidio culpable, con una condena de dos años de prisión que se sustituyó por arresto nocturno en su domicilio.

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La millonaria demanda que inició Miralles fue rechazada por la mutualista Universal en una audiencia de conciliación y ahora sigue por otra vía judicial.

Polémica por la inhabilitación de Miralles

En octubre de 2024 la Comisión Asesora de Salud del MSP resolvió inhabilitar a Miralles por cinco años en el ejercicio de su profesión.

Un año después, en octubre del 2025, la ministra de Salud Cristina Lustemberg decidió reducir esa sanción a tres años. Un informe de Jurídica del MSP, firmado por Martín Esposto, sugería esa reducción de la inhabilitación.

Dos meses después, en diciembre de 2025, Miralles acepta su responsabilidad en la muerte de Barrera y en un juicio abreviado recibe la condena ya mencionada.

Desde entonces, la familia de Barrera cuestiona la decisión de Lustemberg y reclama que la inhabilitación para el ejercicio de la profesión vuelva a ser de cinco años. La oposición política se suma a este reclamo.

En abril de 2026 renuncian 11 de los 15 miembros de la Comisión Asesora de Salud que había impuesto la sanción de cinco años a Miralles, y la oposición en el Parlamento cita a Lustemberg para que revea su decisión.

A mediados de este año el padre de Barrera le da en mano una carta al presidente Yamandú Orsi en la que le pide volver a la sanción de cinco año para la anestesista Miralles.

En noviembre de este años, hace un par de semanas, Orsi y Lustemberg firman una resolución en la que dejan sin efecto la rebaja de la sanción de un año antes, por lo que la inhabilitación de Miralles vuelve a ser por cinco años.

En la resolución se indica que hay “hechos nuevos” que ameritan esta marcha atrás en la decisión de Lustemberg, y cita el fallo judicial de condena de diciembre de 2025.

Tras esta resolución de Orsi y la ministra, renunció el director de Jurídica del MSP, Esposto, quien había hecho el informe que sugería reducir la inhabilitación de la anestesista.

Días después el Partido Nacional informa que decidió interpelar a la ministra Lustemberg, y esta semana se fijó la misma para el 24 de noviembre, en la Cámara de Diputados. La oposición reclama la renuncia de Lustemberg.

La madre de Barrera dijo a Subrayado días atrás que buscará por medios legales y administrativos que la inhabilitación de Miralles sea por 10 años.