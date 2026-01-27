RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRESIDENTE DE OSE

Pablo Ferreri aseguró que los tanques de agua para vecinos de la Fortaleza, en el Cerro, se instalan este martes

El presidente de OSE Pablo Ferreri dijo que le sorprendió la nota con el reclamo de los vecinos de la Fortaleza, en el Cerro, porque se les había anunciado que este martes se instalaban los tanque de agua.

Pablo Ferreri, presidente de OSE, se refirió al reclamo de vecinos de La Fortaleza, en el Cerro, que el lunes reclamaron por estar hace un mes sin agua (foto).

Ferreri dijo este martes en el programa Arriba Gente de Canal 10 que en esa zona de la ladera del cerro hay “dos asentamientos, Vista Linda y Fortaleza”. “Si uno mira una foto aérea es una sola zona pero está dividida en estos dos barrios o asentamientos”, comentó.

“Vista Linda tiene varios tanques de agua y en el caso de Fortaleza se estaba conversando para poner tanques de agua. De hecho nosotros quedamos un poco sorprendidos por la nota de ayer porque habíamos estado conversando y hoy en la mañana se están poniendo los tanques allí en Fortaleza”, dijo Ferreri.

“Estaba previsto para hoy de mañana y la lluvia lo demoró un poquito pero seguramente sobre el mediodía estarán comenzando (con la instalación)”, agregó.

“Esperamos que en 24 o 48 horas queden prontos”, dijo Ferreri, y explicó que se trata de una zona del Cerro “de conexiones irregulares”. “Estamos tratando de darle la mejor solución”, agregó.

Los vecinos dijeron a Subrayado el lunes de tarde que los tanques de agua anunciados estarían “a 30 cuadras”. Ferreri negó que esto sea así.

“No se están poniendo a 40 cuadras. Imagínense que 40 cuadras en Montevideo no existe, si no que se estarán poniendo allí tanques en Fortaleza”, aseguró.

