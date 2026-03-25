Pablo Caggiani: "Si nosotros tuviéramos la certeza, estaba separada la maestra de ese grupo"

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) Pablo Caggiani fue consultado sobre la maestra de Inicial de la escuela 199 de Colón que fue denunciada por algunos padres por malos tratos hacia los niños.

Las autoridades iniciaron una investigación interna y, mientras se procesa, colocaron otra maestra para que trabaje junto a la denunciada, sin trasladarla ni separarla del cargo.

Caggiani explicó la situación y por qué la maestra denunciada sigue con su curso: “Si nosotros tuviéramos la certeza, estaba separada la maestra de ese grupo. No está la certeza, estamos esperando que termine la investigación”.

Los padres que denuncian la situación presentarán el caso ante Fiscalía. A través de un abogado, los padres presentarán una denuncia penal. La directora de Primaria Gabriela Salsamendi dijo que la maestra tiene una observación verbal en 2024.

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