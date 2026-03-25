Directora de Primaria dijo que la maestra denunciada por maltrato en la Escuela 199 tuvo "una observación verbal" en 2024

La directora de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, dijo que en el caso de la maestra de la Escuela 199 de Colón denunciada por malos tratos a niños preescolares, “se está haciendo lo que indican los protocolos para dar las garantías necesarias a la funcionaria, a las familias, pero principalmente a los niños”.

“Por eso, desde el primer momento en que hubo alguna duda de conducta, de sospechas de cosas, lo que se hizo fue colocar allí una dupla pedagógica (con) la subdirectora o la directora (de la escuela) que están permanentemente con la maestra en tanto se recaban los datos necesarios para poder seguir adelante con lo que haya que hacer”, agregó Salsamendi, en referencia a la investigación interna iniciada por el reclamo de varios padres.

Consultada en el programa Arriba Gente de Canal 10 acerca de si la maestra cuestionada podría ser trasladada a otro lugar, la directora de Primaria respondió: “Podría ser, todo depende de cómo se desarrollen estos días, estamos cada minuto mirando qué pasa, qué llega, qué no llega en ese sentido”.

Acerca de si había denuncias previas sobre la maestra, Salsamendi agregó: “No puedo dar datos demasiado exhaustivos, sí sabemos que había alguna cosa en el 2024 que terminó en una observación verbal”. El abogado de los padres denunciantes, Rodrigo Rey, anunció que en las próximas horas presentará la denuncia penal.

Temas de la nota directora

Primaria

maestra