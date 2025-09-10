Un delincuente fue imputado y condenado a cuatro años de cárcel por el robo piraña cometido esta semana en una joyería de Carrasco.
Detenido por robo piraña a joyería de Carrasco fue condenado a cuatro años de prisión
El único detenido de los seis delincuentes que robaron una joyería en Carrasco fue imputado por un delito de rapiña agravada, y condenado a 4 años de prisión.
La fiscal de Flagrancia Patricia Rodríguez le imputó un delito de rapiña agravada, según informó este miércoles la Fiscalía General de la Nación.
Es el único detenido hasta el momento por el robo que cometieron seis delincuentes que llegaron en tres motos al comercio.
Seguí leyendo
Otro robo piraña a una farmacia: delincuentes en 5 motos se llevaron más de 50 perfumes de un shopping
Temas de la nota
Lo más visto
militares detenidos
Investigan a tres militares por violación de una joven de 19 años en Paso Carrasco
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SCJ pidió información a Juzgado de Soriano para saber cómo actuó en el caso del hombre que mató a sus hijos
ATAQUE A TIROS EN TRES OMBÚES
Un joven de 19 años fue asesinado de varios disparos y un hombre de 34 herido de gravedad
EL CRIMEN FUE EN SETIEMBRE DE 2024
Cae otro sospechoso de asesinar a "El gordo Mauro": fue detenido tras un llamado por disparos
POCITOS
Dejá tu comentario