Detenido por robo piraña a joyería de Carrasco fue condenado a cuatro años de prisión

Un delincuente fue imputado y condenado a cuatro años de cárcel por el robo piraña cometido esta semana en una joyería de Carrasco.

La fiscal de Flagrancia Patricia Rodríguez le imputó un delito de rapiña agravada, según informó este miércoles la Fiscalía General de la Nación.

Es el único detenido hasta el momento por el robo que cometieron seis delincuentes que llegaron en tres motos al comercio.

