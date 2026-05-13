Otra filmación del hombre buscado por delitos sexuales lo ubica en Brazo Oriental acosando a otra adolescente

Otra filmación del hombre buscado por varios delitos sexuales en Montevideo lo sitúan en el barrio Brazo Oriental , en las inmediaciones del Liceo 53. La víctima en ese caso fue una adolescente de 13 años y su madre reclama patrullaje en la zona.

En el video se lo ve en bicicleta, cuando aborda a la adolescente. La adolescente que se ve en el video le contó a su madre lo ocurrido y fueron a realizar la denuncia. Este caso ocurrió el 9 de abril. Allí supo de otras dos denuncias iguales.

"Inmediatamente fuimos a hacer la denuncia, no nos pudieron atender porque estaba llena la comisaría. Volvimos y nos atendieron a las 9 de la noche más o menos", dijo.

"Ella venía caminando, le preguntó dónde quedaba la plaza, el liceo, mi hija frena, y ahí él le dice 'qué cutis lindo que tenés, yo trabajo para una agencia de modelo, y mi hija queda sorprendida. Después le dice 'qué energía que tenés, a ver mostrame la mano, y cuando mi hija pone la palma para arriba, él la agarra y la cincha, y la empieza a manosear, y en ese manoseo ella zafa, queda en shock, porque lo veo en las cámaras, y él se va para el otro lado y mi hija arranca para mi casa", relató la madre.

"Yo salí, estuve todo el día buscándolo con gente del barrio, por todos lados, porque andaba en una bici blanca, con el horquilló rojo, y nos guiábamos por eso y por las características de los videos y de las fotos que teníamos de los vecinos que nos colaboraron, pero no lo encontramos por ningún lado", dijo.

Solicitan patrullaje en la zona. "Él anda por todos lados y a las chiquilinas les crea un trauma", afirmó la madre.