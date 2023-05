El ente les proveerá de 8.000 litros de agua diariamente, para consumo humano como elaboración de alimento y para beber.

Con 250 pacientes internados, se calculan 500 litros de agua. "Más la cocina y más los 3.000 funcionarios que tenemos", dijo Gerardo Eguren, director del hospital.

Antes, estaban comprando botellas, "pero nos superó porque muchos proveedores ya no pudieron entregar botellas", agregó. Y recibieron cartas de pacientes pidiendo medidas.

Al ser consultado sobre si hubo problemas por cocinar con agua con mayor salinidad, Eguren respondió que no. "No hubo ni problemas de gusto. Ni nada. Nadie se quejó por el gusto de la comida. Acá los pacientes están controlados en cada turno de enfermería, cada seis horas hay un control de presión arterial y de temperatura, como es clásico en todos los hospitales. Y no. A alguno se le dará algún diurético, pero no hubo complicaciones. Por esto, no hubo", dijo.