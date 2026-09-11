OSE completó la compra de los terrenos donde se instalará el obrador de la futura presa de Casupá

Se trata de seis fracciones ubicadas en el departamento de Florida, que en conjunto representan unas 61 hectáreas.

Según publicó Ferreri en redes sociales, se avanza así en las distintas etapas necesarias para concretar una obra considerada estratégica para el gobierno de Yamandú Orsi y el Frente Amplio, cuestionada por la oposición y productores de la zona.

El gobierno asegura que con esta presa se multiplicarán las reservas de agua y de esta forma se podrá asegurar el abastecimiento de agua potable del área metropolitana.

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El proyecto recibió un segundo desembolso del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por 5,7 millones de dólares.

Ferreri señaló que con este nuevo desembolso ya son aproximadamente 10 millones de dólares los que la CAF ya aportó para el proyecto.