RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN FLORIDA

OSE completó la compra de los terrenos donde se instalará el obrador de la futura presa de Casupá

El presidente de OSE Pablo Ferreri informó que el organismo ya adquirió los terrenos que faltaban para completar el área donde se instalará el obrador de la presa de Casupá, en Florida.

Campo-Florida-Casupá

Se trata de seis fracciones ubicadas en el departamento de Florida, que en conjunto representan unas 61 hectáreas.

Según publicó Ferreri en redes sociales, se avanza así en las distintas etapas necesarias para concretar una obra considerada estratégica para el gobierno de Yamandú Orsi y el Frente Amplio, cuestionada por la oposición y productores de la zona.

El gobierno asegura que con esta presa se multiplicarán las reservas de agua y de esta forma se podrá asegurar el abastecimiento de agua potable del área metropolitana.

caf ratifico apoyo a la represa de casupa con credito millonario
Seguí leyendo

CAF ratificó apoyo a la represa de Casupá con crédito millonario

El proyecto recibió un segundo desembolso del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por 5,7 millones de dólares.

Ferreri señaló que con este nuevo desembolso ya son aproximadamente 10 millones de dólares los que la CAF ya aportó para el proyecto.

Temas de la nota

Lo más visto

video
HOMICIDIO EN BARRIO ITUZAINGÓ

Mataron de al menos 20 disparos a un joven que iba como acompañante en un taxi, en barrio Ituzaingó
SINIESTRO FATAL EN CANELONES

Una mujer murió tras despistar el auto que conducía y chocar contra una alcantarilla en El Pinar
PUERTO DE MONTEVIDEO

"Si el gobierno lo quiere hacer, lo hará, nosotros recurriremos a la OIT", señalan desde sindicato de TCP por esencialidad
LA NIÑA ERA DE SORIANO

Confirman meningococo en niña de 3 años que murió en el Pereira Rossell y son ocho los casos fatales en el año
Homicidio en montevideo

Asesinaron de un disparo en el pecho a un hombre en Cerrito; un amigo dijo que habían ido a recuperar una moto

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Los Jockey y Camino Corrales, barrio Ituzaingó. En el portón de chapa se observan dos impactos de bala. video
HOMICIDIO EN BARRIO ITUZAINGÓ

Mataron de al menos 20 disparos a un joven que iba como acompañante en un taxi, en barrio Ituzaingó
Foto: Subrayado. Escena del homicidio en Juan Acosta, esquina Rafael Hortiguera, Cerrito de la Victoria. video
Homicidio en montevideo

Asesinaron de un disparo en el pecho a un hombre en Cerrito; un amigo dijo que habían ido a recuperar una moto
La guerra de bandas o ajustes de cuentas pone en riesgo al personal de la salud, advierte dirigente del sindicato de salud pública video
MARTÍN PEREIRA

"La guerra de bandas o ajustes de cuentas pone en riesgo al personal de la salud", advierte dirigente del sindicato de salud pública

Dejá tu comentario