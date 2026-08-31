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ESPERAN LOS PRIMEROS 14 MIL

OSE avanza en incorporar medidores inteligentes y espera alcanzar 100 mil en este período

"A partir de que se instalen los medidores inteligentes vamos a tener información en tiempo real, todas las veces que queramos", indicó Ferreri.

CANILLA-AGUA

OSE continúa trabajando en la incorporación de nuevos medidores inteligentes para mejorar la calidad de la información con la que cuenta el organismo. Esperan alcanzar los 100 mil medidores.

"Hemos conseguido precios muy competitivos y seguramente más que 50 mil, vamos a estar bastante más cercanos a 100 mil medidores y hemos concretado la compra de los primeros 14 mil, que esperamos a la brevedad recibir y comenzar a instalar. Esto nos va a permitir ir cambiando la calidad y la cantidad de la información con la que cuenta OSE", sostuvo el presidente de OSE, Pablo Ferreri.

"Hoy, con los medidores tradicionales, tenemos información una vez por mes, que hay que pasar a recolectar. Y a partir de que se instalen los medidores inteligentes vamos a tener información en tiempo real, todas las veces que queramos", indicó Ferreri.

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También permitirán entender otras variables y "tomar otro tipo de decisiones más afinadas". Además, podrán detectarse pérdidas.

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