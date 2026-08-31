OSE exonera 100% de tarifa de agua potable y saneamiento a usuarios evacuados y autoevacuados

Las autoridades de OSE anunciaron la exoneración del 100% de la tarifa de agua potable y saneamiento a los usuarios evacuados y autoevacuados que resultaron afectados por las inundaciones.

"El directorio de OSE por unanimidad resolvió exonerar la tarifa, tanto lo que tiene que ver con los cargos fijos como los cargos variables, a todas aquellas personas evacuadas o autoevacuadas fruto de las inclemencias climáticas de las inundaciones que hemos sufrido en los últimos días", dijo.

Y agregó: "Sabemos que además, los pronósticos es que puedan haber otros eventos, por lo tanto nos pareció bueno establecer tempranamente una pauta de trabajo en esta materia".

Ferreri expresó su solidaridad con las personas que atraviesan esta situación.

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