RECIBÍ EL NEWSLETTER
AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES

OSE exonera 100% de tarifa de agua potable y saneamiento a usuarios evacuados y autoevacuados

El directorio de OSE resolvió por unanimidad la exoneración a los usuarios afectados por las inclemencias del tiempo en distintos puntos del país.

inundaciones-uruguay-lluvias-acumulados

Las autoridades de OSE anunciaron la exoneración del 100% de la tarifa de agua potable y saneamiento a los usuarios evacuados y autoevacuados que resultaron afectados por las inundaciones.

"El directorio de OSE por unanimidad resolvió exonerar la tarifa, tanto lo que tiene que ver con los cargos fijos como los cargos variables, a todas aquellas personas evacuadas o autoevacuadas fruto de las inclemencias climáticas de las inundaciones que hemos sufrido en los últimos días", dijo.

Y agregó: "Sabemos que además, los pronósticos es que puedan haber otros eventos, por lo tanto nos pareció bueno establecer tempranamente una pauta de trabajo en esta materia".

ose avanza en incorporar medidores inteligentes y espera alcanzar 100 mil en este periodo
Seguí leyendo

OSE avanza en incorporar medidores inteligentes y espera alcanzar 100 mil en este período

Ferreri expresó su solidaridad con las personas que atraviesan esta situación.

Temas de la nota

Lo más visto

video
CANELONES

Militar a contramano causó siniestro fatal en Las Piedras; iba con tres menores en salida no autorizada de INAU
hay un identificado

En imágenes: así es la pieza oculta del Campeón del Siglo que hinchas de Peñarol usaron durante el clásico
Accidente fatal

Una joven en moto murió al ser chocada por un auto que cruzó la Rambla en Ciudad Vieja
TRANSPORTE DE MONTEVIDEO

Usuarios denuncian en Defensoría del Vecino que taxis cobran costo adicional a personas con discapacidad
MONTEVIDEO

Cinco detenidos y cuatro policías lesionados tras el clásico; hinchas escondieron pirotecnia en "pieza ciega" del estadio

Te puede interesar

Canal 10 definió estreno de Gran Hermano Uruguay: domingo 20 de setiembre video
GH URUGUAY

Canal 10 definió estreno de Gran Hermano Uruguay: domingo 20 de setiembre
¿Cómo será la casa de Gran Hermano Uruguay?
A LA URUGUAYA

¿Cómo será la casa de Gran Hermano Uruguay?
Gobierno resolvió mantener el precio de todos los combustibles durante el mes de setiembre
TARIFAS

Gobierno resolvió mantener el precio de todos los combustibles durante el mes de setiembre

Dejá tu comentario