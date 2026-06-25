La Policía de Montevideo investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre en situación de calle que fue encontrado este jueves de tarde.
Investigan hallazgo del cuerpo de hombre en situación de calle debajo de un puente del arroyo Pantanoso
El hallazgo se produjo al lado de una construcción precaria con telas, cuerdas, palos y chapas de madera realizada debajo del puente de Camino Tomkinson en una de las márgenes del arroyo.
El hallazgo se produjo al lado de una construcción precaria con telas, cuerdas, palos y chapas de madera realizada debajo del puente de Camino Tomkinson en una de las márgenes del arroyo Pantanoso.
Efectivos policiales arribaron al lugar y constataron el hallazgo del cuerpo.
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