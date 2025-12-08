OSE recibió ocho propuestas de empresas uruguayas y extranjeras interesadas en construir la represa de Casupá

OSE recibió ocho propuestas de diversos consorcios de empresas interesados en la construcción de la represa de Casupá en Florida.
"Todas las grandes empresas uruguayas están participando" y "empresas de primera línea a nivel mundial", destacó el presidente de OSE, Pablo Ferreri. En marzo, se lanzará la licitación, que se adjudicará en 2026 y comenzará a construir en 2027.
El presidente de OSE, Pablo Ferreri, indicó que este lunes fue la recepción de sobres para la precalificación de empresas y expresó conformidad por la presentación de consorcios integrados por empresas uruguayas y extranjeras. "Todas las grandes empresas uruguayas están participando" y "empresas de primera línea a nivel mundial", destacó.
Ferreri afirmó que las empresas del exterior le dan respaldo y experiencia a las locales para la construcción de una represa del porte que tendrá la de Casupá, con una tecnología inédita para ese tipo de obras en Uruguay con hormigón compactado a rodillo.
Los consorcios atravesarán el proceso de precalificación, lo que permitirá tener un escenario muy competitivo cuando a partir de marzo se lance la licitación pública internacional, destacó. Ferreri indicó que se prevé adjudicar la licitación a fines de 2026 y que la construcción comience a principios de 2027 hasta mediados de 2029.
En diciembre y principios de enero, se evaluará si los ocho consorcios presentaron todos los requisitos requeridos para participar en la licitación.
Por otro lado, OSE mantiene reuniones mano a mano con los 37 propietarios de los 102 padrones que se verán afectados por la construcción de la represa para transmitirle toda la información y recoger sus inquietudes y atender sus casos particulares, afirmó Ferreri.
