Designación

Óscar Andrade fue designado como secretario general del Partido Comunista

Óscar Andrade obtuvo 609 votos en la sesión del Partido Comunista.

Foto: FocoUy. Óscar Andrade, secretario general del Partido Comunista.

focouy-oscar-andrade-fa

Andrade había quedado en el segundo lugar, detrás de Juan Castillo, que cumplía ese rol desde 2017. El ministro de Trabajo había sido el candidato más votado, con 618 votos, seguido por Andrade, con 609 votos, en la sesión del pasado fin de semana, con la participación de más de mil delegados.

Al ocupar un cargo en el gobierno, Andrade fue designado como secretario general.

Andrade destacó el rol del Partido Comunista en la lucha de la clase obrera y dijo que la bandera representa el internacionalismo.

Expresó que es una gran responsabilidad ser elegido como el nuevo secretario general.

