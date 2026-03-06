RECIBÍ EL NEWSLETTER

Ortuño informó que comenzaron las actividades de prospección sísmica con "las autorizaciones correspondientes"

"Las autorizaciones que se dieron, fue en base a elementos técnicos, elaborados por los expertos del Ministerio de Ambiente, que los tiene", aseguró el ministro, respecto al cuidado de la fauna marina.

ortuño-focouy

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, dijo que "comenzaron las actividades" de prospección sísmica en costa uruguaya y aseguró que tiene "las autorizaciones correspondientes".

"Corresponde descartar que haya existido actividad sin autorización, pero lo más importante es destacar dos aspectos fundamentales: la decisión de que exista prospección petrolera en el Uruguay no es del Ministerio de Ambiente, es una decisión de gobierno, una política nacional, liderada por el Ministerio de Industria y por Ancap, que es nuestra empresa petrolera, y en este caso, estas acciones fueron definidas por resoluciones del Ministerio de Industria y Ancap, en el período pasado, cuando se suscribieron estos contratos que comprometieron al país", dijo.

También sostuvo que hubo actividades de prospección sísmica con anterioridad, en "áreas mucho mayores y en dimensiones mucho mayores a las actividades de prospección sísmica que se están realizando en este período. Lo nuevo y lo que es responsabilidad de nuestro Ministerio y que ha asumido este ministro con mucho compromiso y sensibilidad compartida, con quienes expresan preocupación por la fauna marina, es que aumentamos las medidas de protección, las exigencias de protección ambiental y hoy podemos decir que las actividades se están desarrollando con observadores".

El ministro aclaró que este viernes comenzaban las actividades de los observadores, que se han capacitado para la tarea. "Las autorizaciones que se dieron, fue en base a elementos técnicos, elaborados por los expertos del Ministerio de Ambiente, que los tiene, biólogos, biólogas, licenciados, expertos, y con el asesoramiento de expertos externos que nos permiten afirmar que en este gobierno estamos teniendo medidas de exigencia y protección, que han duplicado las distancias de protección, para la fauna marina".

