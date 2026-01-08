Orsi y Fratti se reunieron con el intendente de Maldonado por sequía: el presidente pidió no duplicar esfuerzos

El intendente de Maldonado , Miguel Abella , y el presidente Yamandú Orsi mantuvieron este jueves una reunión para analizar la sequía en el departamento. El encuentro fue pedido por el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti , quien también participó junto a una delegación de su cartera.

Según informó la Intendencia de Maldonado, el eje central de la reunión fue conocer la situación actual en Maldonado y cómo se está enfrentando la falta de lluvias. Fratti expresó su preocupación por Maldonado, Lavalleja y Rocha, que a su criterio son las zonas más complicadas, de acuerdo al mapa que presentó ante el presidente y el intendente.

El ministro señaló que, según la metodología aplicada, el 50 % del problema podría solucionarse en poco tiempo. Transmitió que se están evaluando acciones a tomar, afirmó la comuna.

fotoidm-reunion-sequia-orsi-fratti-abella Foto: IDM. Reunión por sequía en Maldonado.

Por su parte, Abella indicó que la Intendencia de Maldonado está trabajando con los cinco camiones cisterna disponibles, llevando agua para animales y profundizando las tareas en las aguadas. Además, descartó que por el momento existan solicitudes de agua potable por parte de la población.

El intendente agregó que la Sierra de los Caracoles, la Sierra de la Ballena y parte de la Sierra de Carapé son las zonas con mayores dificultades.

El MGAP y la IDM trabajarán de forma conjunta en este tema y comenzarán con un listado de productores afectados, dice la información oficial.

Durante la reunión, el presidente Orsi pidió no duplicar esfuerzos y coordinar el trabajo entre el gobierno nacional y el departamental en las zonas más afectadas. Señaló además que la situación del sur del país es compleja desde hace varios años en materia de déficit hídrico.

El encuentro tuvo lugar en el 5.° piso de la IDM este jueves por la mañana y contó con la presencia de Fratti, Abella, Orsi, técnicos y el secretario general Álvaro Villegas. Fratti dijo que viajará a Rocha en la tarde para analizar la situación allí.

Mesa de trabajo por sequía.

Este miércoles el MGAP había anunciado la creación de una mesa de trabajo permanente junto a sus institutos y el Inumet para monitorear de forma diaria la situación climática, con foco en el déficit hídrico que afecta principalmente a zonas al sur del río Negro.

El subsecretario Matías Carámbula señaló que, a partir de información científica, se evaluarán decisiones y acciones para enfrentar un escenario que en algunas regiones comienza a ser preocupante, con el objetivo de respaldar a los productores más comprometidos.

En paralelo, el ministerio pidió a sus unidades ejecutoras e institutos vinculados a los rubros afectados un listado de acciones concretas de política pública ante una eventual crisis hídrica, cuyas propuestas se cerrarán el próximo martes. También se convocó a las gremiales que integran Campo Unido para aportar diagnósticos y medidas. Se planteó la necesidad de coordinar con los gobiernos departamentales y el Ministerio de Defensa por su capacidad logística. Carámbula expresó que las decisiones políticas se tomarán con respaldo técnico y científico, identificando regiones, rubros, tipo de productor y situación de cada sector.