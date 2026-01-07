MGAP instaló mesa de trabajo permanente para monitorear situación de déficit hídrico y analizar acciones

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ( MGAP ) anunció este miércoles la instalación de una mesa de trabajo permanente con los institutos de cartera y el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) para monitorear la situación climática y, en particular, de déficit hídrico en varias zonas del país, principalmente al sur del río Negro.

El subsecretario del MGAP, Matías Carámbula, indicó que en base a la información científica se hará un monitoreo diario de la situación y eventualmente, se tomarán decisiones y acciones para "enfrentar la situación que en algunas zonas empieza a ser indudablemente preocupante".

Además, se avanzará en la elaboración de acciones a tomar por parte del MGAP para respaldar a los productores que atraviesan situaciones más complicadas. En ese sentido, se solicitó a los responsables de las unidades ejecutoras del ministerio (Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de la Granja, Dirección de Recursos Naturales, Dirección de Servicios Ganaderos) e institutos vinculados a los rubros afectados una lista de acciones concretas de la política pública para llevar adelante en un escenario de crisis hídrica. El próximo martes se cerrarán las propuestas.

El MGAP convocó también para el diagnóstico y las propuestas de acción a las seis gremiales que conforman Campo Unido, que representan la diversidad de sectores del agro del país. La primera reunión con la gremiales se realizará este viernes. "Es importante para el ministerio que las gremiales sean parte del proceso, que realicen y aporten también su diagnóstico sobre la situación y las propuestas de acciones y medidas que entienden pertinente cada una de las gremiales", destacó.

Carámbula expresó la importancia de trabajar en mayor coordinación con los gobiernos departamentales, principalmente con los más afectados por el déficit hídrico. Además, se procurará integrar al Ministerio de Defensa por la capacidad logística para un escenario de distribución de agua, tanto para la producción como para el consumo.

El subsecretario del MGAP apostó a tomar decisiones políticas respaldadas en aportes técnicos y científicos.

Carámbula sostuvo que el ministerio busca identificar las regiones afectadas, el rubro de la producción, la situación y el momento de cada rubro, y el tipo de productor, si se trata de pequeños o grandes productores.