RECIBÍ EL NEWSLETTER
este viernes

Orsi viajó a Colombia para la cumbre de la Celac y Cosse asumió la Presidencia

El presidente partió este viernes rumbo a Bogotá y se reunirá con Gustavo Petro; Uruguay asumirá la presidencia protémpore del bloque.

Foto: Carolina Cosse en X.&nbsp;

Foto: Carolina Cosse en X. 

El presidente Yamandú Orsi viajó este viernes a Colombia para asistir a la 10ª Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), instancia en la que Uruguay tomará la presidencia pro tempore.

Orsi viajó temprano en la mañana desde el aeropuerto de Carrasco en un vuelo comercial. Viajó con el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

En tanto, durante su estadía se prevé una reunión con su par colombiano, Gustavo Petro.

ejecutivo otorgara usd 10 millones anuales en subsidios para la ley de empleo integral, destaco orsi
Seguí leyendo

Ejecutivo otorgará USD 10 millones anuales en subsidios para la Ley de Empleo Integral, destacó Orsi

Se espera que el mandatario regrese al país en las primeras horas del domingo, una vez finalizada la cumbre y concretado el traspaso de mando a Uruguay.

La vicepresidenta Carolina Cosse escribió este viernes: “El presidente asistirá a la cumbre de la Celac en Bogotá, acompañado por el canciller. Por ese motivo, esta mañana realizamos el traspaso de mando en la Base Aérea N.º 1 de Carrasco”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CosseCarolina/status/2034947565716668570&partner=&hide_thread=false

Cosse, en tanto, visitará este viernes la Expoactiva en Soriano.

Temas de la nota

Lo más visto

video
CRONOGRAMA

BPS adelanta el pago de jubilaciones y pensiones de abril a partir del 30 de marzo por Semana de Turismo
POR EL COSQUÍN ROCK DEL SÁBADO

Desde este jueves y hasta el domingo hay cortes y desvíos de tránsito en la rambla de Punta Carretas, los detalles
DURAZNO

Niña de 11 años murió electrocutada por cables de una columna caída en su camino a la escuela
POR CUESTIONES DE SEGURIDAD

Dos empresas de ómnibus prohíben traslado en bodegas de bicicletas y monopatines con baterías de litio
PIDE JUSTICIA

"Nunca pude imaginar que sería capaz de hacer esto", dijo hermano de Silvia, la mujer asesinada por su expareja en Artigas

Te puede interesar

Consejera del Codicen alerta por tiroteos en Manga: Hay niños que pueden estar en riesgo físico video
TRES NOCHES CON TIROTEOS EN MANGA

Consejera del Codicen alerta por tiroteos en Manga: "Hay niños que pueden estar en riesgo físico"
Presidenta de Ancap explica ganancias del 2025: Nos posiciona para enfrentar lo que está sucediendo en materia geopolítica video
Cecilia San Román

Presidenta de Ancap explica ganancias del 2025: "Nos posiciona para enfrentar lo que está sucediendo en materia geopolítica"
Comienza el otoño: Nubel prevé calor, pocas lluvias y temperaturas por encima de lo normal hasta mayo video
Previsiones

Comienza el otoño: Nubel prevé calor, pocas lluvias y temperaturas por encima de lo normal hasta mayo

Dejá tu comentario