Orsi sobre su candidatura en 2024: "No digo no, no rehúyo a la posibilidad de seguir avanzando y de estar"

“Hay que analizar qué es lo que tiene adentro y cómo puede impactar. La gestión o cómo el gobierno viene manejando, hay algo que a mí no me convence y que no estoy de acuerdo, es que dar la señal de que igual es sin el Mercosur da lo mismo, no no es así”, enfatizó. Según Orsi, “casarse con uno solo no es lo más conveniente, abrir la cancha es lo mejor y siempre con el barrio incluido”. “Como todos los Tratados de Libre Comercio hay que analizarlos con esas precauciones”, agregó.

Consultado sobre los tiempos políticos que se aproximan, dijo que renunciará a la Intendencia de Canelones en 2024. “Cuando empiece el año 24, si decido seguir en esto de la actividad política que es muy probable, en algún momento hay que dejar”, afirmó.

En referencia a las últimas encuestas conocidas sobre la interna del Frente Amplio, señaló que “para que alguien termine siendo candidato a la presidencia hay que pasar por un proceso de adhesión que en el país es obligatorio que se llaman las primarias o las internas”.

“Yo no digo no, no rehúyo a la posibilidad de seguir avanzando y de estar”, enfatizó. Pero es bueno que todas las figuras del Frente Amplio muestren la pluralidad de nuevas opciones. Dijo que la gestión al frente de la comuna canaria puede ser un parámetro de referencia para quienes toman decisiones. “Hay una cosa que es cierto, si yo no hago las cosas bien en Canelones no puedo ni siquiera imaginarme otro tipo de escenario. Hay que hacer las cosas bien”, apuntó.