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EN TORRE EJECUTIVA

Orsi se reunió con los intendentes de Montevideo y Canelones y presentó las opciones del plan de movilidad

Prevén definiciones para la próxima semana. "Se ha definido que en el mes de marzo tenemos que tener cerrado el túnel sí, túnel no", dijo Legnani previo a la reunión.

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La reunión del presidente Yamandú Orsi junto a la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, presentaron a los intendentes de Canelones, Francisco Legnani, y Montevideo, Mario Bergara, todas las alternativas para el plan de movilidad. En los primeros días de la próxima semana habrá definiciones al respecto.

Esto se dio en una reunión este jueves, en la que uno de los puntos era el transporte metropolitano.

"Se ha definido que en el mes de marzo tenemos que tener cerrado el túnel sí, túnel no. Yo lo que digo es que para cumplir con los plazos que se planteó el presidente en el Parlamento de comenzar la obra en el 2027 y culminarla en el 2029, este tipo de definiciones tiene que estar tomada en estos días", dijo el intendente Legnani este miércoles, previo a la reunión.

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"Confiamos plenamente que vamos a tener la obra terminada. Fue una prioridad para el gobierno nacional, lo es para el gobierno de Montevideo, lo es para el gobierno de Canelones. Creo que no admite más demora", resaltó.

El intendente explicó que "ingresan 20 mil vehículos nuevos por año a Montevideo y guarismos similares a Canelones, con las mismas vías de acceso, con las mismas vías de salida entre la capital y nuestro departamento. Pensemos que solamente por el corredor Av. Italia y Giannattasio ingresan y salen en ómnibus 16 mil personas por día. A eso hay que agregarle el vehículo que entra y sale. Por tanto, la definición que se tome, con la tecnología que se elija, tiene que ser lo suficientemente tentadora para el usuario, para dejar el vehículo en su casa, subirse a un medio de transporte público, confortable, que lo entre y lo saque de la capital en el tiempo estipulado".

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