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HOMICIDIO EN SAN CARLOS

Permanece detenido el hombre que denunció el hallazgo del cuerpo de una mujer en la heladera de su casa

El hombre de 32 años se presentó ante la Policía para denunciar el caso. Aseguró que la noche anterior escuchó un disparo y oyó la voz de otro individuo en la vivienda de la calle Madrid en San Carlos.

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Permanece detenido el hombre de 32 años que denunció ante la Policía el hallazgo del cuerpo de una mujer de la misma edad en la heladera de su casa en el barrio Asturias de San Carlos, departamento de Maldonado.

Minutos antes de las 15 horas del viernes, el hombre se presentó en la seccional 2 junto a un niño de 3 años para denunciar que adentro de la heladera de su vivienda había el cuerpo de una mujer muerta. Según su relato, la noche anterior, sobre las 23 horas, escuchó un disparo mientras estaba en otra habitación de la casa y aseguró haber oído la voz de otro hombre, que se retiró del lugar recién al día siguiente.

Al concurrir la Policía a la vivienda de la calle Madrid encontró el cuerpo de la mujer. La víctima presentaba un disparo en la cabeza, según se informó. El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, se hizo presente en el lugar. A los medios, el jerarca policial indicó que se pudo determinar que el hombre y la mujer convivían en la casa.

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Declara al hombre que denunció el hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de una heladera en San Carlos

Los investigadores del Departamento de Hechos Complejos de la Zona V de la Policía de Maldonado tratan de determinar las circunstancias del homicidio y no se descarta ninguna hipótesis. No había denuncia de violencia doméstica en el caso.

El hombre detenido está a disposición del fiscal Sebastián Robles. En tanto, el niño de 3 años, hijo de la fallecida, fue entregado a la abuela materna.

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