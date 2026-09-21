La agenda del papa León XIV en Uruguay, desde la reunión con Orsi hasta la misa del domingo en Florida

Se confirmó la agenda oficial del papa León XIV en Uruguay, desde su llegada el viernes 6 de noviembre y la reunión con el presidente Orsi esa misma tarde, hasta la misa en la catedral de Florida el domingo 8, día de la Virgen de los Treinta y Tres, y su partida hacia Buenos Aires.

El papa parte de Roma el viernes a las 7 de la mañana y llega a Montevideo a las 16:30.

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A las 17:30 está prevista la ceremonia oficial de bienvenida en la Plaza Independencia, y a las 17: 45 es el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

A las 18:15 será la reunión privada con el presidente Orsi en el edificio José Artigas de plaza Independencia.

Luego, sobre las 19:00 horas visitará el Cabildo y a las 19:15 la Catedral de Montevideo.

Sábado 7

El sábado comenzará la actividad pastoral con una misa en Paysandú de mañana y una vigilia de oración de noche en el estadio Centenario de Montevideo.

A las 08:25 el papa León XIV partirá desde el aeropuerto de Carrasco hacia Paysandú.

A las 09:10 llegará al aeropuerto de Paysandú y a las 10 está prevista la misa en el Parque París Londres.

A las 12:45 el papa parte de Paysandú a Montevideo y a las 13:30 llegará a la capital, donde descansará unas horas.

A las 17 horas será el encuentro con vecinos de Casavalle en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Allí habrá un saludo del papa.

A las 18 horas habrá un encuentro educativo en la Universidad Católica del Uruguay.

Y a las 19 horas será la llamada Vigilia de Oración en el estadio Centenario, con un discurso de León XIV.

Domingo 8

El domingo es el último día del papa en Uruguay, que comienza con una misa a las 10:30 en la plaza frente a la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

A las 15:10 será la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Carrasco, desde donde viajará a Buenos Aires, terminando así la visita oficial a Uruguay.