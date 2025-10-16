Orsi se reúne este viernes con el papa León XIV y con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin

El presidente Yamandú Orsi se reúne este viernes en Roma con el papa León XIV y con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin; estará acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

En la reunión el mandatario uruguayo tiene previsto invitar al sumo pontífice a visitar Uruguay. La misma está prevista a la hora 09:00 de Italia.

El retorno de las autoridades está previsto para este sábado 18.

Agenda de este jueves

Orsi participó este jueves en la 45.ª celebración del Día Mundial de la Alimentación y 80.° aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Se trató del único mandatario que participó de la mesa inaugural del evento.

Allí dijo que “Uruguay puede y debe responder por una seguridad alimentaria global”, y agregó: “Producimos alimentos para 30 millones de personas, más de ocho veces lo que precisa nuestra población”.

“Uruguay puede y debe responder por una seguridad alimentaria global, y para eso es necesario mantener una corriente comercial abierta y previsible”, reclamó el mandatario ante una asamblea con representantes de más de 150 países.

“El derecho a la alimentación es imprescindible para alcanzar una vida plena”, dijo Orsi, y recordó los compromisos asumidos a nivel global en la Agenda 2030: “Hemos acordado poner fin al hambre de una vez por todas, lamentablemente estos nobles objetivos distan de ser alcanzados”.

“2.300 millones de personas tienen inseguridad moderada o grave en el último año”, expresó el mandatario, y aseguró que “los conflictos armados siguen siendo la principal causa de acceso restringido a los alimentos”.

En este sentido, Orsi dijo que Uruguay se ofrece para asistir con alimentos a Gaza.

Señaló que el hambre “es una realidad que no podemos ni debemos aceptarla”, y apuntó: “Hoy, frente a la situación compleja, la acción conjunta es un imperativo”.

“Si queremos un planeta libre del azote del hambre debemos reafirmar el multilateralismo”, insistió.

Estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

La comitiva concurrió además, a un almuerzo de trabajo con el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella.

La agenda del jueves continuó con la donación de una escultura del artista visual uruguayo Pablo Atchugarry al museo de la FAO, actividad en la que también participó el canciller Lubetkin y el artista.