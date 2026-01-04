Orsi tras reunión del gabinete por situación Venezuela: "Uruguay mantiene una posición histórica" de no intervención y destacó defensa del derecho internacional

El presidente Yamandú Orsi dijo este domingo en conferencia de prensa que Uruguay mantiene una posición histórica y que se basa en cuatro puntos como los son "la no intervención de ningún país en los asuntos de otros, menos aún la intervención por la fuerza, la solución pacífica de las controversias, la igualdad soberana entre los países y la defensa del derecho internacional".

"Lo primero es la puesta a punto, la adhesión y la conformidad del Consejo de Ministros con la definición que Cancillería emitió ni bien ocurrieron los sucesos en Venezuela ", destacó.

Y continuó: "Segunda conclusión es que Uruguay lo que está haciendo es manteniendo una posición histórica del país que se remonta allá al año 1965 cuando ante una invasión a la República Dominicana, el uruguay en ese momento integraba el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como miembro no permanente y ahí nuestro país defendió una posición que se mantiene hasta hoy que incluye algunos puntos".

Orsi indicó que los países no deben intervenir en los asuntos de otros y mucho menos por la fuerza, por eso Uruguay condenó en 1965 lo ocurrido. También sostuvo que la igualdad soberana entre los países en la única forma de mantener los equilibrios y que las superpotencias no sean las que avasallan a los demás.

En lo que respecta a la defensa del derecho internacional, el mandatario dijo que le agrega la defensa permanente del Uruguay a la convivencia y a la vida democrática de los países.

El presidente además destacó la adhesión de Uruguay al comunicado emitido por España, Colombia, México, Brasil y Chile en el que se manifiesta el rechazo a la intervención armada. "Con esa posición es con la que vamos a tratar de promover que el resto de la comunidad internacional, los distintos organismos, tenemos la Celac también tenemos la OEA, se pronuncie o se mueva para que se pueda encontrar una salida pacífica a la situación por la que está pasando América Latina y, en este caso concreto Venezuela".

El mandatario estuvo reunido desde la hora 09:00 y hasta aproximadamente la hora 13:00 con su gabinete en la residencia de Suárez y Reyes.

La invasión a Venezuela ocurrió este sábado cuando Donald Trump ordenó ataques militares a gran escala y logró la captura de su presidente Nicolás Maduro, al que acusa de encabezar un gobierno narcotraficante.

Maduro fue sacado en un vuelo junto a su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron llevados en helicóptero al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Las primeras explosiones potentes se escucharon poco antes de las 2 am en Caracas y sus alrededores, y continuaron hasta las 3:15, según AFP.

Imágenes que circulan en redes sociales muestran misiles surcando el cielo y luego impactando. También se vieron helicópteros sobrevolando Caracas.

Este sábado, el gobierno emitió un comunicado en el que llamó a las autoridades internacionales "a hacer uso de sus buenos oficios a fin de procurar una solución positiva ante esta difícil situación", además de reafirmar "el carácter de América Latina y el Caribe como una zona de paz y libre de armas nucleares, como ha sido la posición de consenso de nuestra región" y que está siguiendo "con atención y seria preocupación" lo que está pasando en Venezuela.

