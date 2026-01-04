Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, México y España expresan profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares en Venezuela

Los Gobiernos de Brasil , Chile , Colombia, México , Uruguay y España emitieron un comunicado conjunto ante la gravedad de los hechos ocurridos en Venezuela en el que reafirman su apego a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Los países expresaron su profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Estas acciones constituyen un precedente sumamente peligroso para La Paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil.

En segundo lugar, "reiteramos que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al derecho internacional. Reafirmamos que solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana".

Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España reafirman el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención, y "hacemos un llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional. Asimismo, exhortamos al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional".

El cuarto punto del comunicado indica que manifiestan su preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el derecho internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región.

Comunicado VENEZUELA . 04.01.26 - rev Misión COL ONU NY

Washington capturó a Maduro, que enfrentará en Nueva York un juicio por supuesto narcotráfico y terrorismo, y reconoció hasta ahora a su vicepresidenta Delcy Rodríguez como nueva mandataria, que cuenta con el respaldo de la cúpula militar venezolana.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este domingo que es "prematuro" hablar de unas elecciones "en este momento"

Países aliados como a Venezuela como Rusia, China, Irán y Cuba también rechazaron los ataques. Moscú y Pekín exigieron la "liberación inmediata" de Maduro.

FUENTE: Subrayado y AFP