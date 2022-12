Orsi respondió a Lacalle Pou y aseguró que "dar manija" no es "su estilo" y "nunca ha sido"

"El presidente tiene temas mucho más importantes que atender como para darle trascendencia a mi opinión, creo que la realidad es la realidad", indicó Orsi este jueves. En ese sentido agregó que "dar manija" no "es su estilo" y "nunca ha sido" . "Al contrario, me tratan de tibio. Si en algún momento se entiende como manija tengo que pedir disculpas, jamás es mi intención", agregó.

El jefe comunal canario sostuvo que siempre dijo lo mismo sobre el caso Astesiano y esto es que "hay una dimensión que no es penal, ni judicial y es la dimensión política" que no termina de "desentrañar". "Es la que tiene que ver con: ¨acá nos equivocamos o acá acertamos y esto no es correcto o lo que se está haciendo es muy incorrecto´. Me falta eso", explicó.