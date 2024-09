Orsi respondió críticas: "Ese humor que uno le puso fue lo único que pudieron tomar algunos cuando no tienen propuestas"

De tarde, en un acto en Villa Soriano, Delgado preguntó si algún uruguayo considera cierto lo que dijo Orsi, y agregó: “yo creo que no, yo me siento muy orgulloso de ser uruguayo”.

En la misma línea se expresó Ojeda de noche cuando presentó su lista 25 al Senado: “Creo que es un don, es una cualidad admirable que hablando tan poco se pueda meter tanto la pata”.

Este jueves al mediodía Orsi fue consultado sobre estas críticas: “Eso no fue el centro de la cuestión, lo dije como al pasar porque a mi me llama la atención la intensidad que ellos tienen para todo y les reconocí eso cuando tienen que levantarse de crisis brutales”.

Consultado por Subrayado durante una recorrida por Florida, agregó: “Y ese humor que uno le puso fue lo único que pudieron tomar algunos cuando no tienen propuestas. No podían hablar de lo otro, porque hay gente que no puede hablar de las coincidencias, porque estoy seguro que lo principal que hablé ahí es una coincidencia de carácter nacional”.