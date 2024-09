Orsi sobre renuncia de Carrera a lista 609: "Le da tranquilidad al Poder Judicial cuando tenga que actuar"

El candidato del Frente Amplio , Yamandú Orsi , se refirió a la situación de Charles Carrera , quien presentó la renuncia a su banca en el Senado y anunció a la Corte Electoral que no tomará el cargo si es electo por la 609, tras pedido de desafuero.

Para Orsi "hay una conducta" de Carrera en la que "no espera que le quiten los fueros" y "él mismo renuncia para que sea sometido a la Justicia".

"Por un lado, creo que le hace bien eso al sistema todo, y por otro lado, sin duda son problemas que no son los que uno quisiera, y menos en mes de campaña electoral", agregó.

"Hay una responsabilidad hacia adentro de la fuerza política y otra hacia el Estado", afirmó Orsi respecto a que Carrera sostuvo que "no quiere ser un obstáculo".

"Si estuviéramos un mes antes del armado e impresión de las listas, quizá hubiese sido mejor, pero sobre el límite, la decisión del compañero, por lo que vi y por lo que me dijo, ya plantea por nota renunciar a asumir, lo que le da tranquilidad también al Poder Judicial cuando tenga que actuar, que no se sienta coaccionado, porque no hay cosa peor que la presión política al Poder Judicial o a la Fiscalía.Tengo fe y confianza en que el sistema político funciona, que la Justicia funciona, y las señales que dio el compañero Charles Carrera son las que precisamos todos para seguir con aquello de la transparencia", remarcó Orsi en una conferencia en Salto, en su recorrida por el interior del país. El candidato dijo además que hay un antecedente de otro partido sobre renunciar a su lugar en la lista con estas ya impresas.

Orsi también visitó Artigas. Allí reclamó mayor presencia del Estado en ese departamento y denunció falta de funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).