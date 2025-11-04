RECIBÍ EL NEWSLETTER
ALMUERZO PRIVADO

Orsi recibió a Sanguinetti y a el expresidente español Felipe González en la residencia de Suárez y Reyes

Orsi recibió en un almuerzo privado al expresidente Sanguinetti y al exmandatario de España Felipe González.

El encuentro fue en la residencia presidencial del Prado, en Suárez y Reyes.

Felipe González visita Montevideo para participar el jueves de una reunión internacional del Círculo de Montevideo, organismo que preside Sanguinetti desde hace años y que reúne a políticos y líderes de varios países para analizar temas de la coyuntura internacional.

El evento será este jueves en el marco de la celebración de los 40 años del retorno a la democracia en Uruguay.

De ese evento, en el hotel Sofitel de Carrasco, participará también el presidente Orsi.

Antes de entrar a la residencia de Suárez y Reyes, el expresidente Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) dijo que iban a conversar con Orsi de todos los temas de la realidad internacional, y comentó: "sobre la democracia que tenemos asediada en todos lados por los populistas de derecha, antes era de izquierda, ahora de derecha".

Por su parte Felipe González recordó la amistad que mantiene con Sanguinetti "desde marzo de 1985".

