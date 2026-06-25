Embajada de Venezuela puso a disposición vías para comunicarse por personas afectadas en la zona de terremotos

El Embajada de Venezuela en Uruguay puso a disposición de las personas que tengan familiares en La Guaira, la zona del país afectada por dos terremotos el miércoles, vías para que puedan comunicarse para obtener información oficial sobre la situación actual.

El representante de la embajada, Pedro Sassone, dijo a Subrayado que la información apenas empieza a fluir y, por el momento, recibieron pocos requerimientos de datos sobre personas en la zona del desastre.

"Estamos activando el dispositivo", aseguró, con la difusión de las vías de comunicación por las redes sociales de la representación diplomática. Sassone sostuvo que hay preocupación en la comunidad venezolana, pero indicó que "la tragedia no tiene una magnitud definida", ya que hay edificio que quedaron totalmente destruidos y a los que no se ha podido acceder.

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Desde la embajada, se evalúa una reunión con todas las organizaciones sociales de venezolanos en el país para canalizar la información. Los datos oficiales, hasta las primeras horas de la mañana de este jueves, indicaban 167 víctimas y 971 heridos.

Venezuela aguarda por la llegada de ayuda humanitaria con la prioridad de remover los escombros para encontrar a la mayor cantidad de personas con vida.

Vías para comunicarse:

Teléfono: 2900 2444.

Celular: 098 062 723.

Correo electrónico: [email protected].

App: VenApp.