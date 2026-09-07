Un hombre de 29 años fue asesinado de disparos en la cabeza y en el pecho en la ciudad de Pando, Canelones.
Mataron a tiros a un hombre de 29 años en Pando
La víctima fue hallada dentro de la vivienda, con disparos en la cabeza y en el pecho.
La víctima fue hallada herida dentro de una casa en Juan Antonio González, esquina Salvador de Marchi. Desde allí, policías la trasladaron hacia un centro médico y más tarde fue derivada a un CTI de la zona.
En las últimas horas, el hombre murió. Los investigadores buscan determinar las circunstancias del homicidio y dar con los responsables.
Seguí leyendo
El BROU inició un sumario con separación del cargo al gerente de la sucursal de Pando tras robo millonario
La Policía de Canelones informó que el fallecido tenía antecedentes penales.
Lo más visto
ESTE LUNES DE MAÑANA
Dos hombres que iban en moto murieron al chocar con un auto en ruta 1, en los accesos a Montevideo
GIRA DE ESTUDIANTES
Al menos 25 muertos, en su mayoría niños, en un accidente automovilístico en Cabo Verde
KM. 65 RUTA 30
Una mujer murió y dos resultaron lesionadas tras despiste y vuelco en Artigas
Este domingo
En cuatro horas, choferes de dos ómnibus fueron rapiñados con arma blanca en el barrio Peñarol
FAMILIARES SE EXPRESARON TRAS FALLO
Dejá tu comentario