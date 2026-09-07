Mataron a tiros a un hombre de 29 años en Pando

Foto: Subrayado. Pando, Canelones.

Un hombre de 29 años fue asesinado de disparos en la cabeza y en el pecho en la ciudad de Pando, Canelones.

La víctima fue hallada herida dentro de una casa en Juan Antonio González, esquina Salvador de Marchi. Desde allí, policías la trasladaron hacia un centro médico y más tarde fue derivada a un CTI de la zona.

En las últimas horas, el hombre murió. Los investigadores buscan determinar las circunstancias del homicidio y dar con los responsables.

La Policía de Canelones informó que el fallecido tenía antecedentes penales.

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