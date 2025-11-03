Orsi recibe este martes a una delegación de China con el objetivo de avanzar en la alianza estratégica

El presidente Yamandú Orsi recibe este martes a una delegación del gobierno de China en Suárez y Reyes para "seguir profundizando en lo que es la alianza estratégica que se viene tejiendo desde hace años" en materia comercial.

El mandatario indicó que se mantendrá una línea similar a la seguida durante los últimos gobiernos. En el encuentro, se pretende "buscar la forma de avanzar en acuerdos con un país como China que es uno de nuestros principales compradores". Según Orsi, "implica tener mucha paciencia" e instó a "no nutrirnos de mucho anuncio" y "generar rutas de trabajo que perduren como hasta ahora".

Al ser consultado sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) que apostó el gobierno de Lacalle Pou, Orsi manifestó que "más importante que los nombres o las siglas o los títulos que le pongamos es no dejar de avanzar. Será un TLC, que hoy en día no están tan en boga, pero creo que no nos podemos quedar, hay que avanzar cada vez más".

Orsi expresó la voluntad de Uruguay de avanzar en conjunto a nivel del Mercosur en materia comercial con China. "Yo creo que se está avanzando en conjunto. Nadie pensaba que los países grandes del Mercosur llegaran a acuerdos como los que llegaron, por ejemplo, en avanzar con la Unión Europea, lo mismo que con Emiratos Árabes, lo mismo que con el EFTA", indicó. "Aquello de cómo avanzar sin tener problemas con el Mercosur creo que está saldado", agregó.

La delegación china estará encabezada por el viceprimer ministro, Ding Xuexiang.