Orsi recibe este jueves de mañana al embajador de Estados Unidos en Suárez y Reyes

El presidente Orsi recibirá este jueves de mañana al embajador de Estados Unidos en Uruguay Lou Rinaldi.

La reunión fue solicitada por el representante diplomático del gobierno de Donald Trump, y se concretará desde la hora 10 en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, en el Prado.

Orsi y Rinaldi ya han tenido otros encuentros y esta nueva reunión ocurre en momentos de gran convulsión internacional tras la captura de Nicolás Maduro en Carácas a manos de un comando militar de Estados Unidos, las amenazas de intervención en Colombia, Cuba y Groenlandia, y la decisión de Trump de suspender por tiempo indeterminado el otorgamiento de visas de inmigración a ciudadanos de 75 países, entre ellos Uruguay.

Acerca de la captura de Maduro y la situación de Venezuela, Uruguay se sumó a los países con gobiernos de izquierda que cuestionaron y rechazaron la intervención militar de Estados Unidos y la extradición por la fuerza de Maduro a Nueva York para ser juzgado por presuntos delitos de narcotráfico. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2011492746138390848?s=20&partner=&hide_thread=false La reunión la pidió el embajador de Estados Unidos en Uruguay Lou Rinaldi. El presidente Orsi lo recibe este jueves a las 10 de la mañana.https://t.co/gt2uwrCw5i

Informa @NicolasVigliola pic.twitter.com/qsVDfHRoCF — Subrayado (@Subrayado) January 14, 2026

Temas de la nota embajador

Estados Unidos

Orsi