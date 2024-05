Orsi sobre plebiscito del PIT-CNT: "No me convence el camino, a otros sí"; instó a no provocar discusión interna

Orsi fue consultado sobre la postura del Frente Amplio frente al plebiscito del PIT-CNT sobre el sistema previsional. Indicó que su fuerza política no llegó a un consenso y por eso dejó en libertad de acción, “que no es lo que siempre queremos”. “Administrar esa tensión a la interna de nuestra fuerza política es parte de lo que tenemos que hacer”, sostuvo e instó a no trasladar la contradicción a la militancia y no provocar la discusión interna.