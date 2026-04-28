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PRESIDENTE

Orsi sobre planta de hidrógeno verde: "Creo que hay una luz en el horizonte que permite decir que esto de HIF viene y bien"

"Venimos avanzando bastante bien, yo creo que hay alternativas", sostuvo sobre la planta que se proyecta en Paysandú.

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió a la instalación de la planta de hidrógeno verde, sobre la que hay una demanda en Argentina al Estado uruguayo.

"Venimos avanzando bastante bien, yo creo que hay alternativas. A la hora de resolver, hay que pensarlo para no generarnos otro tipo de dificultad. Creo que hay una luz en el horizonte que permite decir que esto de HIF viene y bien. Heredamos una buena propuesta, faltaba darle forma y hacia eso vamos", dijo el presidente.

La Justicia de Argentina hizo lugar en abril a la demanda de acción preventiva por daño ambiental presentada por los diputados de Entre Ríos, Guillermo Michel y Marianela Marclay y el senador Adán Bahl, en busca de que la empresa HIF relocalice la planta de hidrógeno verde que proyecta construir en el departamento de Paysandú.

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