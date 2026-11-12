Orsi participó en la inauguración de la cosecha de trigo; Fratti habló de los efectos de El Niño

El presidente Yamandú Orsi participó este jueves en la inauguración de la cosecha de trigo en el departamento de Soriano.

El presidente de la Asociación Agropecuaria de Dolores, Andrés Alayón, recordó que en los últimos diez años se registraron varios episodios de sequía fuerte en verano, pero también en invierno, con un impacto negativo en la producción agropecuaria.

Alayón indicó que hay expectativa entre los productores y espera un fenómeno de El Niño moderado para que sea beneficioso para los cultivos de verano. Destacó que el cultivo de colza con buenos rendimientos en la zona, inesperados para las condiciones climáticas durante el desarrollo del cultivo.

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EL NIÑO

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, estuvo junto a Orsi en la inauguración de la cosecha de trigo y mostró su beneplácito porque los efectos del fenómeno El Niño vienen retrasados. "Ojalá que siga así", afirmó.

El gobierno realiza un seguimiento de la situación con una comisión especial y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca declaró la alerta institucional. Desde el MGAP se informa a los productores y se trabaja en un plan de contingencia para el sector agrícola con apoyo financiero. Se prevé que el sistema de garantías Siga, aplicado durante la sequía, continúe.