El presidente Orsi participó este martes en una conferencia sobre Agricultura y Riego en la Expo Prado 2026, invitado especialmente por las autoridades de la Asociación Rural del Uruguay (ARU).
Orsi participó de la conferencia sobre riego en la Expo Prado: anunciaron incentivos fiscales para invertir
El presidente Orsi participó de una actividad sobre riego en la Expo Prado 2026. El coordinador del área del gobierno anunció incentivos fiscales a productores para invertir en riego.
A Orsi lo acompañó el secretario de Presidencia Alejando Sánchez y varios ministros vinculados al área, como el de Ganadería Alfredo Fratti, la de Industria Fernanda Cardona y el de Ambiente Edgardo Ortuño.
La actividad analizó el impacto del riego en la agricultura como elemento clave para el desarrollo y el crecimiento del país.
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Uno de los oradores fue el exministro de Ganadería del gobierno de José Mujica, Tabaré Aguerre, designado en la actual administración como coordinador de la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego.
Aguerre anunció que habrá incentivos fiscales para que los productores inviertan en riego (ver nota principal).
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