Partido Nacional denuncia decisiones políticas de la Jutep y envía una nota al presidente Orsi

El Directorio del Partido Nacional resolvió este lunes enviarle una nota al presidente Yamandú Orsi con sus cuestionamientos al funcionamiento de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), en particular a los dos directores del organismo en representación del gobierno y del Frente Amplio.

La nota incluye un informe jurídico elaborado por el catedrático de derecho administrativo Augusto Durán Martínez, quien señala irregularidades en las decisiones tomadas por los directores oficialistas de la también llamada Junta Anticorrupción.

“El informe concluye que la presidenta del organismo, en 2025 alteró unilateral e ilegítimamente el procedimiento de tratamiento de denuncias antes de que su modificación fuera aprobada por el Directorio (de la Jutep); que la actuación del vicepresidente al elaborar y circular un informe antes de la intervención de los servicios técnicos constituyó un procedimiento indebido y configuró prejuzgamiento; y que, de comprobarse que dicho informe fue remitido al área técnica que posteriormente debía intervenir, ello constituiría una grave irregularidad por afectación de su autonomía técnica”, dice la declaración del Partido Nacional emitida este lunes tras la reunión del Directorio.

El Partido Nacional enviará una nota a la Presidencia de la República para denunciar lo que entiende es un "funcionamiento político" de la Junta de Transparencia y Ética Pública, dijo el diputado Pablo Abdala. El ministro de Educación fue citado al Parlamento.Informa @NicolasVigliola | https://t.co/Rf0CJ9NZMM — Subrayado (@Subrayado) October 19, 2026

Los blancos señalan además que “el profesor Durán Martínez sostiene asimismo que los directores no tienen, individualmente y por su sola condición de tales, acceso a los datos reservados de las declaraciones juradas y concluye expresamente que la interpretación sostenida por la mayoría de la Jutep no se ajusta a la ley”.

“El conjunto de estos antecedentes, a los que se suman recientes actuaciones notoriamente fuera del ámbito de competencia de la Jutep indagando legisladores por cuestiones que son materia de conocimiento de la Corte Electoral, refuerza la preocupación institucional”, dice la declaración.

“El Partido Nacional coordinará acciones con los demás partidos de la Coalición Republicana, encomendará a sus legisladores el correspondiente seguimiento parlamentario y pondrá en conocimiento del presidente de la República y del ministro de Educación y Cultura el contenido de la presente declaración y el informe jurídico en ella referido”.