DETENIDO Y DERIVADO A SECCIONAL 10ª

Delincuente ingresó con un revólver calibre 22 a la Embajada de España, en Montevideo

El funcionario encargado del escáner detectó el arma cuando el hombre pasó la mochila. Fue detenido y derivado a la Seccional 10ª.

embajada-españa-uruguay-

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a Subrayado que el individuo cuenta con antecedentes, el último por hurto en grado de tentativa con agravantes.

Un funcionario de la empresa de seguridad, encargado del escáner, dijo que cuando el hombre pasó la mochila visualizó el arma de fuego. Seguidamente, inspeccionó la mochila e incautó el arma.

Foto: Subrayado.
Le dieron cinco tiros a "El Piolín" y lo dejaron grave: el delincuente ha estado involucrado en varias balaceras

El individuo fue detenido y derivado a la Seccional 10ª.

USO RESPONSABLE

UTE emitió recomendaciones ante la ola de calor: cuál es la temperatura exacta para el aire acondicionado y cuándo abrir la heladera
TRABAJA BOMBEROS Y CIENTÍFICA

Delincuentes cavaron un túnel para robar un banco en Ciudad Vieja; la Policía frustró el intento y detuvo a 9 personas
PROGRESO

Choque en ruta 5 dejó a un camionero atrapado en la cabina y falleció en el lugar
Un abatido y un herido

Abatido en ruta 1: video muestra el tiroteo entre delincuentes y el policía en intento de rapiña
EL MIÉRCOLES SE CONOCERÁN AVANCES

Ministro Negro solicitó informe para conocer cómo ingresó la pirotecnia y las banderas al clásico

Pudo haber sido el robo del siglo, dijo Carlos Negro desde la escena donde cavaron un túnel en Ciudad Vieja video
hay un requerido

"Pudo haber sido el robo del siglo", dijo Carlos Negro desde la escena donde cavaron un túnel en Ciudad Vieja
Delincuentes cavaron un túnel para robar un banco en Ciudad Vieja; la Policía frustró el intento y detuvo a 9 personas
TRABAJA BOMBEROS Y CIENTÍFICA

Delincuentes cavaron un túnel para robar un banco en Ciudad Vieja; la Policía frustró el intento y detuvo a 9 personas
Vecino relató que se sentían ruidos en ciertas horas de la madrugada donde delincuentes cavaron túnel video
CIUDAD VIEJA

Vecino relató que se sentían ruidos en "ciertas horas de la madrugada" donde delincuentes cavaron túnel

