Delincuente ingresó con un revólver calibre 22 a la Embajada de España, en Montevideo

Un delincuente de 42 años ingresó este martes a la Embajada de España con un revólver calibre 22.

Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a Subrayado que el individuo cuenta con antecedentes, el último por hurto en grado de tentativa con agravantes.

Un funcionario de la empresa de seguridad, encargado del escáner, dijo que cuando el hombre pasó la mochila visualizó el arma de fuego. Seguidamente, inspeccionó la mochila e incautó el arma.

El individuo fue detenido y derivado a la Seccional 10ª.