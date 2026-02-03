Un delincuente de 42 años ingresó este martes a la Embajada de España con un revólver calibre 22.
Delincuente ingresó con un revólver calibre 22 a la Embajada de España, en Montevideo
El funcionario encargado del escáner detectó el arma cuando el hombre pasó la mochila. Fue detenido y derivado a la Seccional 10ª.
Fuentes del Ministerio del Interior confirmaron a Subrayado que el individuo cuenta con antecedentes, el último por hurto en grado de tentativa con agravantes.
Un funcionario de la empresa de seguridad, encargado del escáner, dijo que cuando el hombre pasó la mochila visualizó el arma de fuego. Seguidamente, inspeccionó la mochila e incautó el arma.
Le dieron cinco tiros a "El Piolín" y lo dejaron grave: el delincuente ha estado involucrado en varias balaceras
El individuo fue detenido y derivado a la Seccional 10ª.
